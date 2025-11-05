Kanlı arazi kavgası! Çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmada 33 kişi hayatını kaybetti

Çad’ın güneybatısında çobanlar ile çiftçiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada en az 33 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede benzer olayların sık sık yaşandığı belirtiliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Çad’ın güneybatısında çobanlar ile çiftçiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çatışma çıktı.

Yerel bir yetkilinin açıklamasına göre, çıkan çatışmada en az 33 kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki ilk incelemelere göre, olayın nedeninin çobanların çiftçilere ait arazilerde hayvan otlatması olduğu tahmin ediliyor.

Çad’da benzer çatışmaların sık sık yaşandığı, özellikle yerel çiftçilerin çobanları kendi topraklarında hayvan otlatmakla suçladığı ifade ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çad
