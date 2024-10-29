Kanlı çatışma: Minibüste yolculuk eden 8 kişi hayatını kaybetti!

Bawku bölgesindeki Bolgatanga-Tamale kara yolunda minibüsle seyahat eden 8 kişi, iki grup arasında ortaya çıkan saldırılar sonucunda hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, Bawku bölgelerindeki şiddet olayları nedeniyle 18.00 ile 06.00 saatleri arasında yasaklanmanın uygulanmasının konulduğu belirtildi. bütçenin, Bawku ve çevresindekilerin miktarını sağlamak için gerekli tüm masrafların kapsamı vurgulandı.