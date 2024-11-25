Kar fırtınaları nedeniyle "sarı alarm" verildi

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkedeki hava durumu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin kuzey ve orta kesimlerine dikkat çekildi. Gelecek 4 günde söz konusu kesimlerin büyük bölümünde hava sıcaklıklarında 6 ila 10 derece düşüş beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ülkenin kuzeydoğusundaki İç Moğolistan Özerk Bölgesi ile Heylongciang, Cilin ve Liaonig eyaletlerinde bugün ve yarın kar fırtınaları beklendiği belirtildi. Kötü hava koşulları nedeniyle sarı alarm verildiği de açıklamada yer aldı.

Açıklamada, sürücülere ve yayalara karlı hava koşullarında daha dikkatli olmaları tavsiye edilirken, yerel yönetimlerden kara yolları, demir yolları, elektrik nakil ve iletişim hatlarıyla ilgili gerekli tedbirleri almaları çağrısı yapıldı.

Çin'in 4 aşamalı soğuk hava uyarı sisteminde "sarı", üçüncü seviye alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre "kırmızı" en yüksek seviye sayılırken, onu "turuncu", "sarı" ve "mavi" izliyor.