Kar fırtınası sonrası çığ! 10 kayakçı kayıp, 6 kişi kurtarıldı

ABD'nin California eyaletindeki Castle Peak Dağı'nda kar fırtınası sırasında çığ düştü. Felakette 6 kayakçı yaralı olarak kurtarılırken, kayıp 10 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

ABD'nin California eyaletinde, Sierra Nevada Dağları silsilesinde yer alan Castle Peak'te çığ meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli kar fırtınası sırasında yaşanan felakette 10 kayakçı kayboldu, 6 kayakçı ise sağ olarak kurtarıldı.

Nevada Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, bölgedeki ağır hava koşullarının müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi. Arama ve kurtarma ekiplerinin hayatta kalanlara ulaşması ve onları güvenli bir bölgeye tahliye etmesi saatler sürdü. Çığ altından çıkarılan 6 kayakçının vücutlarında çeşitli derecelerde yaralanmalar olduğu tespit edildi. Yaralılardan ikisinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

"HAVA ŞARTLARI SON DERECE TEHLİKELİ"

Yetkililer, bölgedeki riskin ve çalışmaların boyutunu vurgulayan bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "En az altı kayakçı çığdan sağ kurtuldu. Kalan on kişiden ise haber alınamıyor. Şu anda 46 acil durum ilk müdahale görevlisiyle kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hava şartları son derece tehlikeli durumda"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

