Rusya’nın önde gelen siyasetçileri ve uzmanları Azerbaycan’ın kontrolü altındaki Karabağ'ı ziyaret etti. Karabağ’ı Azerbaycan’ın ayrılmaz parçası olarak tanıdığını belirten Rus siyasetçiler, Ermenistan’a işgal altındaki beş bölgeyi derhal geri vermesi çağrısında bulundu.

Rus siyasiler Karabağ’dan seslendiler, Azerbaycan'a giden Rus heyet Ermenistan işgalinin bitmesi çağrısında bulundu.



Rusya’nın önde gelen siyasetçileri ve uzmanları Azerbaycan’ın kontrolü altındaki Karabağ’ı ziyaret etti.



“Azerbaycan: Rusya’nın Kafkasya’daki Tek Müttefiki” başlıklı toplantıda, Rus dış politikasına yön veren isimlerden Aleksandr Dugin, Rus alt parlamentosu Duma’nın Komite Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, milletvekili Aleksey Yezubov, askeri uzman İgor Korotçenko, ünlü gazeteci ve yazar Maksim Şevçenko, gibi isimler yer aldı.



Konferansın toplandığı yer ise iki sene önce Azeri ve Ermeni kuvvetleri arasındaki Nisan Savaşı sırasında Azerbaycan’ın geri aldığı Çocuk Mercanlı köyü.



Rusya’nın önemli dış politika yapıcılarından Aleksandr Dugin, konuşmasında toplantının yerine dikkat çekti. Dugin’e göre Rus devleti ve toplumu, temsilcilerini Karabağ’a göndererek Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini gösterdi. Rusya’nın Güney Kafkasya’daki esas ortağının Azerbaycan olduğunu belirten Dugin’e göre Moskova’nın Erivan’la dostluğu hiçbir şekilde Azerbaycan’a yönelik bir karakter taşımayacak.



İktidar Partisi “Yedinaya Rossiya” yani Birleşik Rusya milletvekili Aleksey Yezubov, tüm dünyanın Karabağ’ı Azerbaycan’ın ayrılmaz parçası olarak tanıdığını söyledi. Ermenistan’ın işgal altındaki beş bölgeyi derhal geri vermesi gerektiğini belirtti Rus milletvekili.



Rus siyaset bilimci ve yazar Maksim Şevçenko ise ABD’nin Ermenistan’ı İran’a karşı kullanmak istediğini vurguladı.



Rus siyaset ve devlet adamları,iki sene önce işgalden kurtarılan Leletepe’yi de ziyaret ettiler, Azerbaycan ordusunda görev yapan askerlere başarılar dilediler.





ulusal.com.tr