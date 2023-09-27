Karabağ'daki Yasadışı Rejimin Bakanıydı! Ruben Vardanya Azerbaycan Tarafından Gözaltına Alındı

Karabağ'daki yasadışı Ermeni rejiminin eski sözde devlet bakanı olan Ruben Vardanya, Azerbaycan tarafından yakalandı. Vardanya,'nın Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızları tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Karabağ'daki Yasadışı Rejimin Bakanıydı! Ruben Vardanya Azerbaycan Tarafından Gözaltına Alındı
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Karabağ'daki yasadışı Ermeni yönetiminin sözde bakanlarından Ruben Vardanya Azerbaycan tarafından gözaltına alındı. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, sözde Ermeni yönetiminin eski "devlet bakanlarından" Ruben Vardanyan'ın Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızları tarafından gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, Vardanyan'ın Bakü'ye getirilerek ilgili devlet kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

Yasadışı Rejimin Sözde Bakanı Azerbaycan Tarafından Gözaltına Alındı

Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Karabağ'a gelmiş ve sözde Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı. Rusya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Vardanyan, bir süre sonra Karabağ'daki sözde yönetim tarafından görevden alınmıştı. Kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtilen Vardanyan, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Azerbaycan aleyhine kışkırtıcı açıklamalarda bulunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Azerbaycan # Karabağ # Ermenistan
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