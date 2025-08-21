Karaçi'de havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı.

Çevredeki binalara ve araçlara da zarar veren patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. Depodaki yangının devam ettiği sırada ara ara yeni patlamalar yaşandı, bölgede araç trafiği durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürüldü. Patlama anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.