Karaçi'de havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Karaçi'de havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı
Yayınlanma: Güncellenme:

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı.

Çevredeki binalara ve araçlara da zarar veren patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. Depodaki yangının devam ettiği sırada ara ara yeni patlamalar yaşandı, bölgede araç trafiği durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürüldü. Patlama anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Koi Security raporu şok etti! Popüler Chrome uzantısı gizlice ekran görüntüsü alıyorKoi Security raporu şok etti! Popüler Chrome uzantısı gizlice ekran görüntüsü alıyorBilim ve Teknoloji
Mardin’de iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu! 10 gün sonra fark edildilerMardin’de iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu! 10 gün sonra fark edildilerYurt
Bu deney antidepresanların sonu mu olacak? Hücre tedavisi farelerde depresyonu azalttıBu deney antidepresanların sonu mu olacak? Hücre tedavisi farelerde depresyonu azalttıBilim ve Teknoloji

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

pakistan patlama
Günün Manşetleri
Hamas kabul etse bile Gazze’yi işgal edeceklerini açıkladı
AK Parti’den Özel’e sert tepki
Bakan Yumaklı fındık hasadında!
MEB ve Türk Telekom'dan öğretmenlere özel tarife geliyor
İran Donanması dev tatbikata başladı
Çin ve Hindistan Rus petrolünde alımları artırıyor
Mühendisler iş bırakacak!
Türkiye'den İsrail'e gemi yasağı
CHP’den AK Parti’ye geçişin perde arkası
MSB’den kritik açıklamalar!
Çok Okunanlar
250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı! 250 bin liranın 32 günde getirisi dudak uçuklattı!
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 22 Ağustos elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 22 Ağustos elektrik kesintileri