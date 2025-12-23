Karadağ, Türkiye için vizesiz seyahat hakkını geri getirdi!

Karadağ Hükümeti, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat hakkını yeniden yürürlüğe koydu. Ancak yapılan yeni düzenlemeyle birlikte ülkede vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne düşürüldü.

Hükümetten yapılan resmi açıklamada, alınan bu kararın temel amacının yasa dışı göçle mücadele etmek ve Avrupa Birliği’nin vize politikasıyla uyum sağlamak olduğu belirtildi. Vijesti.me'de yer alan habere göre açıklamada; Karadağ makamları ile Türk yetkililer arasındaki iş birliğinin geliştirildiği, güvenlik ve göç kontrollerinin artırıldığı ifade edildi.

GÜVENLİK RİSKİ OLUŞURSA VİZE GERİ GELEBİLİR

Yeni karara göre vizesiz kalış süresi 30 günle sınırlandırılırken, güvenlik riski değerlendirmesi yapılması halinde vize rejiminin yeniden uygulanabileceği vurgulandı. Hükümet, daha sıkı bir vize ve göç politikasının, yasa dışı göçün önlenmesi ve yabancıların ülkeye giriş ile ikametinin daha etkin denetlenmesi amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi. Hükümet üyeleri ayrıca, İçişleri Bakanlığı ile Polis Müdürlüğü’nün, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin yasa dışı göçe ilişkin aldığı kararlar kapsamında öngörülen tüm faaliyetleri yerine getirdiğini kaydetti.

AZERBAYCAN VE DİĞER ÜLKELER İÇİN 15 OCAK TARİHİ

Söz konusu kararın, Karadağ’ın Avrupa Birliği ile vize uyum süreci kapsamında hayata geçirilen daha geniş bir tedbir paketinin parçası olduğu belirtildi. Bu kapsamda, Azerbaycan başta olmak üzere bazı üçüncü ülkelere yönelik vize uygulamalarının da 15 Ocak’a kadar AB politikalarıyla uyumlu hale getirileceği ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, Karadağ Hükümeti’nin AB üyelik yükümlülükleri doğrultusunda, önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği’nin vize politikasıyla tam uyum sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.