Azak Denizi'nde Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuş ve Ukrayna gemisi hasar görmüştü. Ukrayna, Rusya tarafından ateşlenen bir topun bir gemiye isabet ettiğini, bir askerin yaralandığını iddia etti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), daha önce Rusya sınırını ihlal ederek Kerç boğazına doğru ilerleyen 3 Ukrayna gemisinin geri dönerek üslendikleri Berdyansk limanı yönünde gittiğini belirtti. Rusya, Azak Denizi'nde yaşanan gerginlik nedeniyle BMGK'yı acil toplanmaya çağırdı.

Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmişti. Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunurken, bir Ukrayna gemisi hasar görmüştü. Rusya, Azak Denizi'nde yaşanan gerginlik nedeniyle BMGK'yı acil toplanmaya çağırdı.





Olayın ardından Rusya, öğle saatlerinde Kırım Yarımadası’nı ana karaya bağlayan köprüyü ulaşıma kapattı, akşamüstü ise savaş uçaklarını Kerç Boğazı üzerinde uçurdu.



Ukrayna Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bir savaş gemimize Rusya tarafından ateş edildi. Bir askerimiz yaralandı" denildi.



UKRAYNA ORDUSU DONETSK'İ ATEŞ ALTINA ALDI

Ukraynalı askerler, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) sivil yerleşimleri yoğun ateş altına aldı.

Sputnik muhabirinin bölgeden aktardığına göre, saldırı yaklaşık 1 saat önce başladı ve ağır toplar dahil çeşitli silahlardan yapılıyor.





'3 SAVAŞ GEMİMİZE EL KONULDU'

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, 3 savaş gemisine Rus donanması tarafından el konulduğunu açıkladı.



ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, (TSİ) saat 23.00'te askeri kabineyi acil toplantıya çağırdı.



UKRAYNA'DAN NATO'YA ÇAĞRI

Ukrayna İçişleri Bakanı Affairs Arsen, Rusya'nın son saldırılarına karşılık NATO'ya devreye girmesi için çağrıda bulundu.



RUSYA: UKRAYNA SAVAŞ GEMİLERİ GERİ DÖNÜYOR'

Sputnik'in bildirdiğine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), daha önce Rusya sınırını ihlal ederek Kerç boğazına doğru ilerleyen 3 Ukrayna gemisinin geri dönerek üslendikleri Berdyansk limanı yönünde gittiğini belirtti. Açıklamada ayrıca Kiev rejiminin Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ni kullanarak Karadeniz bölgesinde provokasyon hazırlığı içinde olduğu yönünde kesin deliller elde edildiği, yakında materyallerin yayınlanacağı aktarıldı.



RUSYA: UKRAYNA PROVOKASYON YAPIYOR

Rusya konuyla ilgilli yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın açıklamaları Rusya ve Türkiye liderlerinin görüşmesine bir yanıt" ifadelerini kullanarak, olayın Ukrayna'nın provokasyonu olduğunu öne sürdü.

