Karadeniz'de de sular ısınıyor. Rus ve Ukrayna gemileri karşı karşıya geldi. Rusya'ya ait savaş gemileri, Ukrayna gemilerine müdahale etti. Rusya'dan yapılan açıklamada; Karadeniz, Azak Denizi ve Kerç Boğazında gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Ukrayna Savaş gemileri, Rusya karasularına geçti. İki ülke arasında sıcak temas sağlandı.



Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri Azak Denizi'nde karşı karşıya geldi.



Rusya Federal Güvenlik Servisi yaptığı açıklamada, Ukrayna deniz kuvvetlerine ait 3 savaş gemisinin Kırım açıklarında, Rusya karasularını ihlal ettiği gerkçesi ile gemilere müdahale edildiğini bildirdi.



Rus sularında tehlikeli manevralar yaptığı ifade edilen gemilerin sınır güvenliği uyarılarını yok saydığı belirtildi.



Rus Senatör Vladimir Cabarov, tüm kışkırtmalara rağmen Rusya'nın gemilerle askeri çatışmaya girmemek için elinden geleni yapacağını duyurdu.



Rusya Federal Güvenlik Servisi de gemilerin Kiev tarafından organize edilen provokasyon bölgesine doğru son sürat ilerdiğini bildirdi.



Ukrayna Deniz Kuvvetleri ise savaş gemilerinin rotasının Azak Denizi'nde bulunan Mariupol Limanı olduğunu duyurdu.



Açıklamada, Rus savaş gemisinin, Ukrayna'ya ait gemiyi mahmuzladığı ve bunun sonucunda geminin hasar aldığı iddia edildi.



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