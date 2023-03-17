Karadeniz’de düşürülen ABD İHA’sı bulundu

Sivastopol merkezli ForPost sitesi Rusya Savunma Bakanlığı’na yakın ve operasyonun detaylarına aşina olan bir kaynağa dayandırdığı habere göre Rus savaş uçağı Su-27 tarafından önceki gün denize düşürülen ABD’ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracı Sivastopol yakınlarında 900 metre derinlikte bulundu.

Sitenin aktardığı üzere, ABD’nin keşif hava aracının düştüğü bölgede Rus Donanması kuvvetleri görev yapıyor.

Haberde ayrıca Amerikan İHA’sının bir sualtı robotunun yardımıyla Güney Akım doğalgaz boru hattının derin deniz kolunun yakınında 850-900 metre derinlikte bulundu.