Karadeniz'de NATO'ya Karşı İş Birliği

ABD’nin Silahlı Gücü NATO, 2016’daki Varşova’da zirvesinde, Rusya’ya karşı Karadeniz’de varlığını artırma kararı almıştı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla ABD, çeşitli bahanelerle bölgeye sızma girişimlerine hız verdi.



Ancak NATO'nun 'mayınlar' bahanesiyle Karadeniz'e sızma plânı, tutmadı. Karadeniz’i kıyıdaş Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Ukrayna'nın denize bıraktığı serseri mayınları temizlemek için ortak güç oluşturma hazırlığında… Üç ülkenin savunma bakan yardımcıları, iş birliğinin ayrıntılarını ele almak üzere Ankara’da toplandı.



Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye’nin Karadeniz güvenliğini sağlayabilecek güce sahip olduğunu vurguladı. Ankara’daki toplantının önemine dikkat çekti.



"Bizim bu bölgedeki oluşacak bir tehdidi bertaraf edecek elimizde imkanlar var. Türkiye'nin geniş bir mayın temizleme filosu var. Diğer ülkelerin de bir miktar var. Karadeniz kıyıdaşları fazlasıyla bir mayın harekâtı yapabilirler. Karadeniz kıyıdaşı olmayan NATO ülkelerinin buraya gemi getirip mayın temizlemeye başlaması tabii ki kabul edilebilir bir şey olmaz. Ne Türkiye için kabul edilebilirdir ne Montrö buna uygundur."

"Amerika ve NATO'yu Karadeniz'de İstemiyoruz"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 18 Kasım’da Deniz Astsubay Okullarının Kuruluşu Yıl Dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada Karadeniz’deki gerilime dikkat çekmiş; “Amerika ve NATO'yu Karadeniz'de istemiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.



"Amacımız, Montrö'ye uyulsun. Karadeniz'de biz bütün güvenliği sağlarız Türkiye olarak. Karadeniz'i bir Orta Doğu'ya çevirmesinler. Dolayısıyla Karadeniz'e herhangi bir ülkenin veya NATO'nun girmesini istemiyoruz."



Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun açıklamasından kısa bir süre ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Liz Allen, Bulgaristan’ın liman kenti Varna’yı ziyaret etmiş; Karadeniz kıyısında çektiği video ile “Karadeniz bölgesinin değerleri için mücadeleye hazırız.” İfadelerini kullanmıştı.

Emekli Tümamiral Soner Polat, Aydınlık Gazetesi’ndeki yazılarında ve Ulusal Kanal’da katıldığı programlarda, ABD ve NATO’nun Karadeniz’deki tehditlerine pek çok kez dikkat çekmiş, bölgeye sızma girişimlerine karşı uyarılarda bulunmuştu. Polat, montrö sözleşmenin önemine dikkat çekmişti.



