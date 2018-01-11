Karayip Denizi'nde meydana gelen tekne kazasında 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Venezuela Bölgesel Sivil Savunma Direktörü Jose Montano, Venezuela'dan kalkan ve ülkenin kuzeyindeki Hollanda'ya bağlı Curacao Adası'na hareket eden teknenin Karayip Denizi'nde battığını belirtti.
Teknede 34 kişinin bulunduğunu kaydeden Montano, kazada yolculardan 4'ünün hayatını kaybettiğini, 2'sinin de yüzerek Curacao sahiline ulaşmayı başardığını ifade etti.
Montano, kayıp 28 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Karayip Denizi'nde meydana gelen tekne kazasında 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Karayip Denizi'nde meydana gelen tekne kazasında 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin kaybolduğu bildirildi.
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