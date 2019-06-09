Avusturya tarihinde benzerine rastlanmayan bir skandal yaşandı

Avusturya tarihinde benzerine rastlanmayan bir skandal yaşandı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde birinci, bazı bölgelerinde ikinci ve üçüncü güçlü partisi olan Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) genel başkanı ile partisinin parlamento kulüp başkanına ait video kayıtları bomba gibi düşmüştü. Videonun Almanların efsane haber dergisi Der Spiegel ve günlük gazetesi Südduetsche’de yayımlanmasından sonra her iki politikacı da apar topar bütün görevlerinden ayrıldıklarını açıklamışlardı.Videoda üç şahıs görülmekteydi: Bunlar görevlerinden istifa eden Heinz Christian Strache, Avusturya Parlamento kulüp şefi olan Johann Gudenus ve ismi henüz açıklanmayan bir zengin Rus ailesine ait olduğunu iddia eden sarışın bir hanımdı. Bu hanımın yaptığı tek şey, oturduğu yerden maço tipli erkekleri izlemekti. Yedi saatlik videonun devamında mutlaka konuştuğu ve yaptığı bazı şeyler vardır. İşte bu kadın, Avusturya’nın bir buçuk yıldır çok da güçlü görünen koalisyon hükümetinin sonu ermesine sebep oldu. Hükümet düştü. Avusturya’nın sendikal hareketi, öğrencileri, ülkede yaşayan yabancı kökenli işçileri bundan daha iyi bir değişiklikle karşılaşamazlardı. Avrupa Parlamentosu kapıda dururken, muhalefete bir penaltı verilmişti. Özellikle Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) olmak üzere muhalefet bu penaltıyı gole çevirmeyi başaramadı.FPÖ’nün eski genel başkanı Strache istifa ettiğini açıklayan 10 dakikalık konuşmasında bir noktaya dikkat çekmekteydi. O nokta, eşinden özür dileme bölümüydü. Özür dilerken, bir an karşısındaki kadını etkileyebilmek için düşüncesizce konuştuğunu ve aptalca davrandığını söylemekteydi. Ülkenin olası koalisyon hükümetine alternatif olan en büyük partilerinden birinin genel başkanı hem de önemli bir seçim öncesinde “kadını etkilemek” gibi maço tavra girebiliyor ve ona göre davranıyor. (!)FPÖ’nün tipik bir erkek partisi olduğunu belirtmek gerekir. Partinin önemli mekanizmasında kadın siyasetçi bulunmamaktadır. Gensoru ile yıkılan koalisyon hükümetinde iki kadın bakanı bulunmaktaydı. Bu bakanlardan dışişleri bakanı hanım bağımsızdır yani FPÖ üyesi değildir.Çalışma Bakanlığı yapan hanımefendi ise FPÖ üyesi olmakla beraber; görev süresi boyunca erkeklerden daha erkeksi siyaset izledi.Strache istifa açıklamasında, videodaki kadının güzelliğinden etkilendiğini ve kendisinin de onu etkileyebilmek için sorumsuz davrandığını ifade etti. Bu ifade tesadüf değildi. Zira skandal tipik bir erkek skandalıydı. Kökeni kendilerinde, partilerinde ise eskilere dayanmaktaydı. Daha eskisini tanımamakla beraber, 1980’li yılların sonundan itibaren sürekli seçim başarılarına imza atan partinin siyasetçileri partiyi ve devleti erkek egemenliği altında yönetmek istediler. Seçim propagandasını erkek egosuyla yürüttüler, kadın seçmeni etkilemek için sağlıklı, yakışıklı, genç sportif erkekleri partilerinin vitrinine koydular.Strache’yi yetiştiren partilerinin eski başkanı gazete ve dergilerde söyleşi verirken kendisinin eli yüzü düzgün ve zaman zaman yarı çıplak fotoğraflar vermeye özen gösterdi. Ekstrem spor yaparken yine güçlü kuvvetli erkek ögesini ön plana çıkaran görüntüler vermeyi ihmal etmedi. O görüntüler özellikle kadın seçmende önemli etki gösterdi. Kendilerine hangi partiye oy verecekleri ve verdikleri sorulan özellikle kadın seçmenler, sadece partinin vitrine çıkardığı yakışıklı ve genç partililerden dolayı FPÖ’ye oy vereceklerini ve verdiklerini dillendiriyorlardı. FPÖ’nün erkek siyasetçileri ise aslında kadına değer veren davranış içinde değillerdi. Karısından özür dilerken yanlarında bulunan güzel sarışın kadını etkilemek için öyle davrandığın söyleyen Strache gerçekte maço, kadını seks objesi olarak gören anlayış içinde olduklarının itirafında bulunmuş oldu. Bu vahim durumu ise kimse görmedi ya da görmek istemedi. Yıllar yılı, seçim öncesi ve sonrası alttan alta cinsellikle siyaset yapan parti ve siyasetçileri otuz yıldır var olan Kadın Bakanlığı da görmezden geldi. Konuyla ilgili bir çift laf etmek akıllarının ucundan bile geçmedi.