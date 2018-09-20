banner988
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
ABD'de silahlı saldırı
ABD'de silahlı saldırı
BİK Genel Kurulu olağanüstü toplandı
BİK Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Tayinine kızarak taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı
Tayinine kızarak taşkınlık yapan polis memuru tutuklandı

Karısını tehdit eden kişiye "patates bağışı" cezası

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de bir mahkeme, karısının başına silah dayayıp öldürmekle tehdit eden kişiyi 1,5 yıl boyunca bir aş evine aylık 50 kilogram patates bağışlaması karşılığında tahliye etti.

Karısını tehdit eden kişiye "patates bağışı" cezası

La Manana de Neuquen gazetesinde çıkan habere göre, Arjantin'in Neuquen eyaletinde taksici olan bir kişi yaklaşık iki ay önce eşinin başına silah dayayıp, öldürmekle tehdit edip, evinden kovdu. Eşinin polise şikayette bulunmasının ardından taksici hakkında soruşturma başlatıldı.

Taksicinin evinde yapılan aramada eşini tehdit ettiği silahı izinsiz bulundurduğu ortaya çıktı. Taksiciye ateşli silahla ölüm tehdidi ve izinsiz silah taşıma suçlarından dava açıldı.

Ancak taksicinin yargılama süreci başlamadan Yargıç Mara Suste, davalı tarafın ve savcının da onayıyla taksicinin şartlı tahliyesini öngören bir teklifte bulundu. Teklifte, taksicinin Neuquen eyaletinin başkenti Neuquen şehrinde bir aş evine 1,5 yıl boyunca her ay 50 kilogram patates satın alması istendi. Tarafların teklifi kabul etmesiyle taksici şartlı tahliye edildi.

Taksicinin 1,5 yıllık patates masrafının yaklaşık 10 bin 800 peso (1700 Türk lirası) olması bekleniyor.

Taksiciye izinsiz silah bulundurmak suçundan ise 1000 Arjantin pesosu (161 Türk lirası) ceza verildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Güney Amerika #Arjantin #patates bağışı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.