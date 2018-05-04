Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Karl Marx'ın 200. doğum günü vesilesiyle Büyük Halk Salonu'nda bir konuşma yaptı. Şi, Çin'in Marksizmin büyük bayrağını yükseltmeye devam edeceğini ve Marksizm yolundan asla sapmayacağını söyledi.





Şi Cinping, "5 Mayıs 2018 doğumlu Alman filozofu Karl Marx, 'proleteryanın ve tüm dünyadaki emekçi halkların devrimci öğretmeni ve insanlığın çıkardığı en büyük düşünürdür. Çin Marksizmin büyük bayrağını yükseltmeye devam edecek. ÇKP daima Marksizmin koruyucusu ve uygulayıcısı kalacak. Bugün Marx'ı anarken insanlık tarihinin en büyük düşünürüne saygı duruşunda bulunuyoruz ve Marksizmin bilimsel gerçeğine kesin inancımızı ilan ediyoruz." dedi.



Çin Komünist Partisi'nin Marx'ın siyasi kuramlarına bağlı kalarak tümüyle doğru yaptığını söyleyen Şi, ÇKP'nin sosyalist köklerini asla unutmaması gerektiğini vurguladı.



Çin Devlet Başkanı, ÇKP üyelerine Marksist eserleri okumaları ve Marksist kuramları yaşam biçimi ve ruhsal kılavuz olarak benimsemeleri çağrısı yaptı.



Alman filozof Karl Marx, çalışma ve mücadele arkadaşı Friedrich Engels'le birlikte Komünist Manifesto'yu kaleme aldı. Filozofun "aslolan dünyayı değiştirmektir" cümlesi felsefi ve siyasi kuramının temelini oluşturuyor.





ulusal.com.tr Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Karl Marx'ın 200. doğum günü anısına, Büyük Halk Salonu'nunda ÇKP'ye hitap etti.Şi Cinping,dedi.Çin Komünist Partisi'nin Marx'ın siyasi kuramlarına bağlı kalarak tümüyle doğru yaptığını söyleyen Şi, ÇKP'nin sosyalist köklerini asla unutmaması gerektiğini vurguladı.Çin Devlet Başkanı, ÇKP üyelerine Marksist eserleri okumaları ve Marksist kuramları yaşam biçimi ve ruhsal kılavuz olarak benimsemeleri çağrısı yaptı.Alman filozof Karl Marx, çalışma ve mücadele arkadaşı Friedrich Engels'le birlikte Komünist Manifesto'yu kaleme aldı. Filozofun "aslolan dünyayı değiştirmektir" cümlesi felsefi ve siyasi kuramının temelini oluşturuyor.