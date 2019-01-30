Çin'de Karl Marx'ın hayatı ve düşüncelerinin anlatıldığı 'Lider' isimli animenin birinci bölümü yayınlandı. Gençliğinden itibaren Marx'ın biyografisi olan anime bir günde 2 milyon 600 bin kişi tarafından izlendi.

Marksizmin kurucusu, Alman düşünür Karl Marx'ın 200. doğum yılı dolayısıyla Çin Komünist Partisi ve anime şirketi 'Bilibili' ortaklığıyla 7 bölümlük bir Karl Marx biyografisi yayınlandı.



Karl Marx'ın hayatı, eşi Jenny ve ünlü düşünür Friedrich Engels ile olan ilişkisinin de yer aldığı anime, 1830 Almanya'sının Trier kentinde başlıyor.



İlk bölümü yayınlanan anime bir günde 2 milyon 6 yüz binden fazla görüntülenme aldı.



İzleyiciler tarafından Marx'ın 'gereğinden fazla yakışıklı gösteridiği eleştirisi alan bölümünde, Marx'ın sonraları eşi olacak Jenny ile tanışma hikayesine de yer veriliyor.



Çin'de Marksizm, okullarda okutulan bir ders olsa da, bu düşüncelerin gençlik içerisinde eğlence sektörüyle yayılmasının daha etkili olacağı düşünülüyor.







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