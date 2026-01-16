Karlov suikastı sanığı Kanada'da bulundu! Bir klinikte "öfke kontrolü" dersi veriyor

Rusya Büyükelçisi Karlov suikastının kilit isimlerinden biri, okyanus ötesinde bambaşka bir kimlikle görüntülendi.

Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastın firari planlayıcıları arasında gösterilen Cemal Karaata’nın izine Kanada’da ulaşıldı.

FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasında kritik görevler üstlenen Karaata’nın, yakalanmamak için kimlik değiştirdiği saptandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan şahsın Kanada’ya kaçtıktan sonra "Salih Ada" ismini aldığı belirlendi.

YENİ ADIYLA PSİKOTERAPİST OLDU

Karaata’nın yeni kimliğiyle Kanada’da konforlu bir yaşam sürdüğü bildirildi. Kaynaklar, şahsın "Salih Ada" ismiyle "Qualia Counselling Services" adlı şirkette psikoterapist olarak çalıştığını aktardı. Karaata’nın, "Waterloo The Boardwalk Suite 406" adresindeki iş yerinde anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü alanlarında hizmet verdiği kaydedildi.

Örgütün MİT yapılanmasının kilit isimlerinden olan Karaata’nın, örgüt içinde "Sadık" ve "Yavuz" kod adlarını kullandığı tespit edildi. Firardan önce Türkiye’de kapatılan Fatih Üniversitesi İngilizce Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapan şüphelinin, akademisyenlik kimliğini casusluk faaliyetlerini perdelemek amacıyla kullandığı değerlendirildi.

İsim değişikliğinin arkasında yatan temel nedenin ise Rusya tarafından hedef alınma veya kaçırılma endişesi olduğu belirtildi. Güvenlik kaynakları, firari şüphelinin Kanada’da bulunduğu süre boyunca bu korkuyla hareket ettiğini ve ülkenin güvenlik birimleriyle periyodik temas halinde olduğunu öğrendi.

ÖRGÜTTEN TAM DESTEK

Kaynaklar, FETÖ’nün özellikle casusluk faaliyetlerine karışan üyelerini Avrupa ve Amerika kıtasında koruma altına aldığını vurguladı. Bu kişilerin deşifre olmamak için kendileri ve aileleri adına Türkçe veya yabancı isimler kullandığı saptandı. ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde "charter school"lar üzerinden maaşa bağlanan örgüt mensuplarının temel ihtiyaçlarının da karşılandığı belirtiliyor.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası MİT mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmalarda, Karlov suikastı ve MİT TIR’ları gibi davalarda çok sayıda örgüt mensubu ağır hapis cezaları alırken, üst düzey sorumluların yurt dışına kaçtığı biliniyor.

Bu kapsamda Cemal Karaata’nın da Kanada’daki barınma giderleri ile çocuklarının eğitim masraflarının örgüt tarafından karşılandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Andrey Karlov
