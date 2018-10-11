9 gündür haber alınamayan Kaşıkçı ile ilgili Amerika basınında yeni iddialar yer aldı. Washington Post, Amerikan İstihbaratının Kaşıkçı'yı dinlediğini ve sorgulanma için Suudi Arabistan'dan kaçırıldığını yazdı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Başkanı Trump'tan da açıklamalar var.

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaçıkçı'yla ilgili soruşturma sürüyor. Amerikan basınında Kaşıkça ile ilgili dikkat çekici iddilara yer verildi.



Washigton Post Gazetesi, Amerikan istihbaratının Suudi gazeteciyi dinlediğini yazdı. Dinlemenin ayrıntılarına yer verilen haberde Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Veleiaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından tehdit edildiği belirtildi. Kaçıkçı'nın bazı vaatlerle Arabistan'a dönmesinin sağlanması ve daha sonrada tutuklanması emrettiği ileri sürüldü.



Bir diğer iddia ise Daily Mail Gazetesi'nden geldi. Suudi Kraliyet ailesine yakın bir kaynağa dayandırılan haberde Kaçıkçı'nın özel bir jetle sorgulanmak üzere Riyad'a götürüldüğü öne sürüldü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan dönüşü konuyla ilgili konuştu. Erdoğan endişeli olduklarını söyledi, kamera sisteminin bozuk olmasına dikkat çekti.



Endişelerimiz var



"Bir başkonsoloslukta, bir büyükelçilikte kamera sistemlerinin olmaması mümkün mü? yani buradan bir kuş uçsa, buradan bir sivrisinek çıksa bu sistemler bunu yakalar ki onlarda bu sistemlerin en ileri dereceleri vardır. şu anda tahminler üzerine değerlendirme yapmam doğru olmaz. ama endişelerimiz var."



Amerika Başkanı Trump da açıklama yaptı. Suudi Arabistan'lı en üst düzey yetkililerle görüştüğünü söyleyen Trump, soruşturmanın takipçisi olacaklarını kaydetti.



Kaşıkçı'nın kayboluşu Avrupa Birliği'nin de gündeminde. Açıklama AB Komisyonu Sözcüsü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela'dan geldi. Sözcü, Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'nın durumu hakkında açıklama beklediklerini belirtti.



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