Kasım Süleymani’nin şehit edilişinin 6. yıl dönümünde Tahran’da tören hazırlığı

İran, ABD’nin 2020 yılında Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden General Kasım Süleymani’nin altıncı şehadet yıl dönümü için kapsamlı etkinlikler hazırlıyor. Programları düzenleme heyetinin sözcüsü Abbasali Kadkhodai, basın toplantısında yapılacak törenlere ilişkin ayrıntıları açıkladı.

“ETNİK KÖKENİN ÖNEMLİ OLMADIĞINI GÖSTERDİ”

Kadkhodai, bu yılki anma programlarının ana temasının “İran’ın Yiğit Adamı” olarak belirlendiğini söyleyerek, “O, dünyanın kendisiyle gurur duyduğu bir şahsiyetti ve yaşamı boyunca halka hizmet için durmaksızın çaba gösterdi. Her grup, etnik köken ve kabileden insanlara sevgi besliyordu. Bugün, topraktan yükselip göklere yükselen bir askerden bahsediyoruz. O, insanlığa inanıyordu ve bu nedenle kutsal cihadı sınırların ötesine geçti. Dünyanın insanlarını kurtarmak için koştuğunda, Yezidi kadınları savunduğunda, zulümle mücadelede etnik kökenin önemli olmadığını gösterdi” dedi.

Törenlere gönüllü olarak katkı sunmak isteyen pek çok kurum bulunduğunu belirten Kadkhodai,

“General Süleymani’nin altıncı şehadet yıldönümü töreni 1 Ocak’ta Tahran Musalla’sında düzenlenecek. Okullarda ‘Direnç Zili’ çalınması, halk toplantıları ve ‘İran’ın Yiğit Adamı’ sergisi bu yıl Tahran’da gerçekleştirilecek etkinlikler arasında yer alacak” ifadelerini kullandı.

Kadkhodai ayrıca, “İran’ın Askeri” senfoni orkestrası konseri, Tahran’ın farklı merkezlerinde düzenlenecek gösteriler ve Süleymani anısına yapılacak itikaf gibi çok sayıda kültürel ve dini etkinliğin programda bulunduğunu aktardı.

“İRAN’IN BU DAVADAKİ BELGELERİ AÇIK VE EKSİKSİZDİR”

Süleymani suikastına ilişkin hukuki sürecin de sürdüğünü vurgulayan Kadkhodai, “Bu davanın uluslararası mahkemelerde takibi ciddi bir şekilde gündemde olup bu yönde gerekli adımlar atılmaktadır. İran’ın bu davadaki belgeleri açık ve eksiksizdir. Uluslararası merciler nezdindeki takipler yasal yollarla devam etmekte olup, bu suçun emir ve uygulayıcıları cezalandırılıncaya kadar davayı hukuki ve adli yollarla takipten vazgeçmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.