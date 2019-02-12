İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret ederek sorun yaşadıkları Arap ülkeleriyle müzakere masasına oturabileceğini söyledi. Kasımi ABD'nin ticari mekanizma için çeşitli engellemelerde bulunduğunu kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran'ın sorun yaşadığı Arap ülkeleriyle müzakere masasına oturabileceği mesajını verdi.



Fars Haber Ajansı'na açıklamalarda bulanan Kasımi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) işaret ederek, "İran'ın sorun yaşadığı komşu ülkeler daha iyi bir ilişki için çaba gösterirse İran da gerekli araştırmaları yapıp gerekli adımları atabilir" dedi.



Kasımi, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, ABD yaptırımlarına karşı kurduğu AB destekli özel ticari mekanizma hakkında da değerlendirmelerde bulundu.



Kasımi, "Başlangıçta bu mekanizmanın kısa sürede sonuca ulaşacağını ve Avrupa tarafından İran'ın kontrolüne bırakılacağını düşünüyorduk. Çeşitli sebeplerle bu vaatler yerine getirilmedi ve mekanizmanın uygulanması sık sık ertelendi. Söz konusu mekanizmanın önündeki engeller ABD tarafında icat edildi" şeklinde konuştu.



ABD'nin Avrupalı şirketleri kontrol altına aldığını vurgulayan Kasımi, ABD'nin Avrupalı şirketlere mekanizmaya rağmen İran ile ticaret yapmamaları yönünde tehditlerde bulunduğunu kaydetti.



ABD YÖRÜNGESİ

Kasımi, birçok ülkenin geçmişe kıyasla ABD yörüngesinde hareket etmediğinin altını çizerek, dünya ülkelerinin ABD'nin "kanunsuz ve insani değerlere sığmayan" politikalarına muhalefet ettiğini belirtti.



Suriye krizi hakkında da konuşan Kasımi, "Türkiye bölgenin önemli ülkelerinden biridir, Suriye krizinde taraflar arasında diyalog, iyi niyet ve çeşitli toplantılar olursa sorunlar çözülebilir" ifadesini kullandı.