Kassam Tugayları 2 ABD'li Esiri Serbest Bıraktı

Kassam Tugayları, Aksa Tufanı sırasında esir alınanlar arasından 2 ABD'liyi serbest bıraktıklarını açıkladı. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada iki ABD'linin insani gerekçelerle ve Katar'ın çabalarına yanıt olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Kassam Tugayları 2 ABD'li Esiri Serbest Bıraktı
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın çabalarına yanıt olarak ABD'li 2 kişiyi serbest bıraktıklarını belirtti. Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir" ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# İzzeddin Kassam Tugayları # hamas
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