Kassam Tugayları açıkladı: Gazze'de İsrail tankları vuruldu!

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’nin güneyinde İsrail ordusuna ait iki Merkava tipi tankı hedef aldıklarını duyurdu. Kassam Tugayları’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail birliklerinin Gazze kentine düzenlediği hava ve kara saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, Filistinli direnişçilerin İsrail’in “soykırım” ve Gazze’yi işgal ederek Filistinlileri göçe zorlama girişimlerine karşı mücadele ettikleri vurgulandı. Tel el-Heva bölgesinde Yasin-105 roketleriyle yapılan saldırıda tanklardaki İsrail askerlerinden ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda en az 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi yaralandı.