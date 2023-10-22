Kassam Tugayları Açıkladı! İki İsraillinin Serbest Bırakılmasını İsrail Reddetti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde tuttukları 2 İsrailliyi serbest bırakmak istediğini ancak İsrail'in bunu reddettiğini açıkladı. İsrail tarafından ise bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

Kassam Tugayları Açıkladı! İki İsraillinin Serbest Bırakılmasını İsrail Reddetti
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Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail vatandaşı 2 kişiyi insani gerekçelerle serbest bırakmak istedikleri yönünde Katar'ı bilgilendirdiklerini ancak Tel Aviv'in bunu reddettiğini duyurdu.

Ebu Ubeyde'nin açıklamasında, serbest bırakılmak istenen kişilerin isim ve kimlik bilgileri de paylaşıldı. Kassam Tugayları, dün serbest bıraktıkları iki ABD vatandaşı ile aynı yöntemi kullanarak iki İsrailli esiri de yarın sabah teslim etmeye hazır olduklarını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Lior Haiat da yaptığı açıklamada, "bu aşamada herhangi bir yorum yapmayacaklarını" söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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