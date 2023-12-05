Kassam Tugayları Direniyor! 8 İsrail Askeri Aracı Hedef Alındı

Kassam Tugayları, İsrail'e ait askeri araçları, Yasin 105 roketleriyle vurdu. Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı Biru's Sebi'nin hedef alındığı duyuruldu.

Kassam Tugayları Direniyor! 8 İsrail Askeri Aracı Hedef Alındı
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail'e ait 8 askeri aracı hedef aldığını duyurdu. Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail'e ait 5 askeri aracın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı" ifade edildi.

Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da aynı bölgede "Yasin 105" roketleriyle İsrail'e ait 3 askeri aracın daha hedef alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamına yanıt olarak Biru's Sebi kentine roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Kassam Tugayları, İsrail’e Ait 28 Askeri Aracı Vurduklarını DuyurduKassam Tugayları, İsrail’e Ait 28 Askeri Aracı Vurduklarını DuyurduDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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