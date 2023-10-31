Kassam Tugayları: "Gazze'nin Doğusunda İsrail'e Ait 4 Askeri Aracı İmha Ettik"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin doğu tarafından giren dört İsrail askeri aracını pusuya düşürerek imha ettiğini duyurdu.

Kassam Tugayları: "Gazze'nin Doğusunda İsrail'e Ait 4 Askeri Aracı İmha Ettik"

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, “Mücahitlerimiz, Gazze’nin doğusundaki Cuhr ed-Dik bölgesine giren İsrail askeri araçlarını sağlam bir pusuya düşürdü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamadya göre, İsrail ordusuna ait 3 araç, "Yasin 105" roketleriyle imha edildi, yanan araçlara müdahale için gelen dördüncü araç da aynı şekilde hedef alınarak kullanılamaz hale getirildi.

Kassam mensupları, pusu kurulan bölge İsrail tarafından havan toplarıyla bombalanmadan önce kayıp vermeden güvenli şekilde alandan çekildi.

Bu açıklamadan hemen önce İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki çatışmalarda iki askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze’yi 7 Ekim’den bu yana yoğun bombardımana tutarken, 29 Ekim’de sınırlı kara harekatına başladığını açıklamıştı.

# gazze # israil # filistin
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