Kassam Tugayları: İsrail, serbest bırakılacak kişilerden birinin bulunduğu yeri vurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun, beklenen ateşkes ve esir değişim anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacaklar arasında yer alan kadın esirlerden birinin tutulduğu yeri hedef aldığını duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Kassam Tugayları: İsrail, serbest bırakılacak kişilerden birinin bulunduğu yeri vurdu
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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram platformunda yayımlanan video mesajında konuya ilişkin bilgi verdi.

Ebu Ubeyde, anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail ordusunun, yürürlüğe girmesi beklenen anlaşmanın ilk etabında serbest bırakılacak kadın esirlerden birinin bulunduğu yeri hedef aldığını söyledi.

Kadın esirin sağlık durumuna ilişkin bilgi vermeyen Ebu Ubeyde, İsrail'in bu aşamada yapacağı herhangi bir saldırı ve bombalamanın, esirlerin özgürlüğünü trajediye dönüştürebileceğini vurguladı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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