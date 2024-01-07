Kassam Tugayları İsrail'e Ait Çok Sayıda Zırhlı Aracı Vurdu

Hizbullah, İsrail'in hava kontrol üssüne füze yağdırdı, Kassam Tugayları, İsrail’e ait çok sayıda zırhlı aracı vurdu. İsrail’in esir kurtarma girişimi yine fiyaskoyla sonuçlandı; İsrail güçleri, yine kendi vatandaşlarını vurdu. Bölgede son 24 saatte yaşananları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza..

Kassam Tugayları İsrail'e Ait Çok Sayıda Zırhlı Aracı Vurdu


Filistin Direniş Hareketleri ile İsrail güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail’e ait çok sayıda zırhlı araca roket saldırısı düzenledi. Hizbullah güçleri de İsrail'in hava kontrol üssüne füze yağdırdı.

İsrail ise, Gazze ve Batı Şeria'da yine sivilleri hedef aldı. Gazze’de ölü sayısı 22 bin 835'e yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus’ta gazetecileri taşıyan bir aracı vardı; saldırıda Mustafa Süreyya ve Hamza ed-Dahduh isimli 2 gazetecinin hayatını kaybetti.

İsrail’in esir kurtarma girişimi yine fiyaskoyla sonuçlandı. Kassam Tugayları tarafından tutuklanan 4 İsrail askeri, işgal ordusunun bombardımanında öldü.

Öte yandan İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi, Binyamin Netanyahu hükümetini protesto etti.

Netanyahu'nun Kudüs'teki konutu ve Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önündeki yapılan iki ayrı gösteride, Netenyahu’nun görevden alınması ve erken seçim çağrısı yapıldı.

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# israil # İzzeddin Kassam Tugayları # gazze
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