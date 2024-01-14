Kassam Tugayları, İsrail’e ait çok sayıda zırhlı aracı vurdu



İsrail-Filistin savaşı 100 günü geride bıraktı.



İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 100'den fazla Filistinli daha hayatını kaybetti.



Kassam Tugayları, Han Yunus'ta İsrail askerleriyle çatıştığı görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın İsrail'e ait tank ve zırhlı araçları imha ettiği anlar da yer aldı.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta saldırılara gün içinde 4 saatlik ara verdi. Aranın malzeme sevkiyatı nedeniyle verildiği açıklandı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı "soykırım" davasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam edeceklerini açıkladı. Ancak Netanyahu’nun savaş kabinesinde kriz devam ediyor.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, özel kalem müdürünün katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Savaş Kabinesi toplantısını terk ettiği öne sürüldü.



İddia, İsrail devlet televizyonunda yer aldı. Haberde, Savaş Kabinesi içindeki gerilimin giderek arttığına dikkat çekildi.



Öte yandan İsrail ordusundan emekli general Noam Tibon, İsrail'in Gazze'de başarısız olduğunu söyledi.



İsrailli esirler için düzenlenen mitingde konuşan Tibon, esir kurtarma girişimleri her seferinde başarısızlıkla sonuçlanan ve kendi askerlerini öldüren orduyu ve Netanyahu yönetimini eleştirdi.



“İsrail ordusunun onları sağ salim geri getiremeyeceğini artık biliyoruz” diyen Tibon, esirler konusunda Hamas'la anlaşma yapılması gerektiğini söyledi.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail basını ise, kayıpların gizlendiğini, gerçek sayının açıklanandan çok daha fazla olduğunu yazıyor.