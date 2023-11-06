Kassam Tugayları: "Son 48 Saatte 27 İsrail Askeri Aracını İmha Ettik"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de son 48 saat içinde yaşanan çatışmalar sırasında İsrail ordusuna ait 27 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları: "Son 48 Saatte 27 İsrail Askeri Aracını İmha Ettik"

Gazze içine karadan giren güçlerle şiddetli çatışmalar devam ederken Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Ebu Ubeyde, son 48 saat içinde İsrail'e ait 27 askeri aracı tamamen ya da kısmen imha ettiklerini, düşman güçlerine onlarca havan mermisiyle saldırdıklarını ve doğrudan çatışmaya girerek ağır kayıplar verdirdiklerini kaydetti.

İsrail ordusundan, Ebu Ubeyde'nin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.

# israil # gazze # İzzeddin Kassam Tugayları
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