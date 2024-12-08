Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine saldırı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da İsrail güçlerine karşılık vermeye devam ediyor.

Son olarak Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusuna ait askeri nakil aracının patlatıldığını bildirdi. Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Refah kentinin doğusundaki Cenine Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait askeri nakil aracının kendi üretimleri, "Şevvaz" adı verilen patlayıcıyla imha edildiği aktarıldı.

Patlamada, araç içerisindeki mürettebattan ölenler ve yaralananlar olduğu kaydedildi.