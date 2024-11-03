Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki ibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri ile askeri araçlarını hedef aldı. Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı
Yayınlanma:

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri ile askeri araçlarına saldırı düzenledi.

Saldırıya ilişkin Kassam Tugayları'ndan açıklama geldi. Açıklamada, İsrail ordusuna ait askeri araçların "Yasin 105" füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Fahura Okulu yakınlarında bulunan bir grup İsrail askerinin anti-personel tipi patlayıcılarla hedef alındığı, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

El-Fahura Okulu yakınlarında İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin de havaya uçurulduğu, İsrail askerlerinden ölenlerin olduğu belirtildi.

Ayrıca Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında 2 adet D9 zırhlı buldozerin "Yasin 105" füzeleriyle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusundan ise söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu 5 Ekim'den bu yana Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyini yoğun saldırı ve kuşatma altıda tutuyor. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 3 haftadır Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda en az 1000 Filistinlinin öldüğünü bildirmişti.

Hamas'tan ateşkes açıklamasıHamas'tan ateşkes açıklamasıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

kassam tugayları hamas israil gazze
Günün Manşetleri
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı
Van'da kan donduran olay
Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı
İsrail ordusundan Lübnan'a 109 hava saldırısı
Hamas'tan ateşkes açıklaması
77 ilde zehir tacirlerine opersayon
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a görüş yasağı
50'si çocuk 84 kişi hayatını kaybetti
"Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı"
Bakan Tunç’tan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt
Çok Okunanlar
Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerine ve zırhlı araçlarına saldırı
Eskişehir'de kar maskeli şüpheli 2 kişiyi silahla yaraladı Eskişehir'de kar maskeli şüpheli 2 kişiyi silahla yaraladı
Mustafa Varank kaza geçirdi! Mustafa Varank kaza geçirdi!
Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı
Hamas'tan ateşkes açıklaması Hamas'tan ateşkes açıklaması