Kassam Tugayları’ndan İsrail’e Ait Zırhlı Araçlara Roket Saldırısı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 87’inci günde devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları, Gazze kentindeki El-Tuffe ve El-Deraj mahallelerinde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı.

Görüntülerde Kassam Tugayları’nın İsrail’e ait çok sayıda zırhlı araca roket saldırısı düzenlediği ve Filistinlilerin evlerine konuşlanan İsrail askerleri ile çatıştığı görüldü.