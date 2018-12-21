İspanya karşıtı gösteriler düzenleyen bağımsızlık yanlısı örgütler, Barselona'da hayatı durdurdu. Eylemler sürerken, İspanya Başbakanı ile Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı "Yapıcı diyalog" kararı aldı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı sivil örgütler, Bakanlar Kurulu toplantısının Barselona'da yapılmasını protesto etti.



Göstericiler Barselona'nın ana yollarını trafiğe kapattı. Barselona'daki öğrenci dernekleri de derse girmeme çağrısı yaptı. Bazı sendikalar da gün içinde iki saat iş durdurma eylemi yapacağını açıkladı.



Binden fazla tren seferi iptal edildi. Çok sayıda kişi yolculuğunu riske atmamak için uçuşundan 12-15 saat erken havalanına geldi. Havaalanı içinde yerlerde uyuyan insanların görüntüleri dikkati çekti.



9 bin güvenlik görevlisi, Barselona'ya gönderildi. İspanya ulusal polisi ile Katalonya yerel polisinin ilk kez birlikte çalışacakları kaydedildi.



Bazı yerlerde polis ile göstericiler arasında arbede çıktı, 7 kişi gözaltına alındı



Öte yandan Barselona'ya giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Quim Torra ile bir toplantı yaptı.



Toplantıda "Katalonya sorununa demokratik bir çözüm bulmak için yapıcı diyalog başlatma" kararı alındı.



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