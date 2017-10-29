Katalonya yönetimi tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Carles Puigdemont'un hâlâ devlet başkanı olduğu ve 'darbeyi' kabul etmedikleri açıklandı.

Haber ajansları tarafından son dakika olarak duyurulan açıklamada, Katalon yönetiminin İspanya'nın kararlarını kabul etmediği açıklandı.



Öte yandan, Reuters'ın yayınladığı bir ankete göre, Katalonya'da yeniden bölgesel bir seçim olması durumunda ayrılıkçı kanat kazanan taraf olacak.



HÜKÜMET 'ŞOFÖRLERİ GERİ ÇEKTİ'



İspanya hükümeti, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalonya'da feshettiği yerel yönetim hükümetinin üyelerine daimi eşlik eden

polisleri ve özel şoförleri geri çekti.



İspanya devlet televizyonu TVE, merkezi hükümetin Anayasa'nın 155. maddesini uygulamaya koymasının ardından Katalonya yerel hükümetindeki

bakanların yanında sürekli görev yapan koruma polisleri ile şoförlerinin geri çekildiğini duyurdu.



Haberde, yetkileri elinden alınmasına rağmen sadece Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un yanındaki koruma polislerinin "güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı" görevlerine devam ettikleri belirtildi.İspanya hükümeti, görevden aldığı Katalan lider Carles Puigdemont'un bölgesel seçimlerde yarışabileceğini açıkladı.Madrid hükümeti sözcülerinden Íñigo Méndez de Vigo yaptığı açıklamada görevden alınmış olmasına rağmen Puigdemont'un Aralık'taki bölgesel seçimlerde yarışabileceğini söyledi. Reuters'a konuşan de Vigo, "Şundan kesinlikle eminim, eğer Puigdemont bu seçimlere katılırsa demokratik muhalefetini ortaya koyabilir" dedi.De Vigo'nun açıklamaları, Katalan liderin Cumartesi günü yaptığı konuşmada Madrid hükümetinin kararları için "önceden planlanmış saldırı" ifadesini kullanmasının hemen ardından geldi./Hürriyet