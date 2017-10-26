İspanya'nın doğusundaki Katalonya'nın Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının baskısı nedeniyle erken seçime gitme kararından vazgeçti.

İspanya hükümetinin, anayasanın 155. maddesinin uygulanması talebiyle,Katalonya özerk yönetimi hükümetinin feshedilmesi ve en fazla 6 ay içinde erken seçime gidilmesi kararını görüşmek için toplanan Senatonun yarın yapacağı oylama öncesinde hemen erken seçime gitme kararı almak isteyen Katalonya'nın Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, diğer bağımsızlık yanlılarını ikna edemedi.



Puigdemont, bağımsızlık yanlılarının baskısı ve İspanya hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararında geri adım atmaması nedeniyle gün içerisinde iki kez ertelen basın açıklamasını TSİ 18.00'da Barselona kentindeki Katalonya Özerk Yönetim Başkanlığı Konutu'nda soru almadan yaptı.



"Adil olmadığı" gerekçesiyle 155. maddenin uygulanmasına karşı olduğunu vurgulayan Puigdemont İspanya'da iktidardaki Halk Partisini "Katalonya'daki mevcut durumdan faydalanmaya çalışmakla" suçladı.



Puigdemont, "Benim görevim 155. maddenin uygulanmasını önlemek için anlaşmalı ve diyaloglu bir çözüm yolu aramak ve bunun için tüm yolları denemektir." şeklinde konuştu.



Bu arada Puigdemont'un açıklaması sırasında konut önünde toplanan bağımsızlık yanlıları slogan attı.

Katalonya'da iktidardaki "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakının küçük ortağı "Katalonya Cumhuriyetçi Solu" (ERC) ve azınlık hükümetine dışarıdan destek veren "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partileri "tek seçenek olarak bağımsızlık ilanının oylanmasını gösterip, olası bir erken seçim kararında Puigdemont'u yalnız bırakacaklarını" açıkladı.



Öte yandan Katalonya özerk hükümetinin feshedilmesini öngören 155. maddenin uygulanmasının askıya alınmasını isteyen Katalan hükümeti, bu talebiyle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulundu.



Katalan hükümeti ayrıca Senatoya gönderdiği mektupta "155. maddenin Katalonya'daki mevcut durumu çok daha zora sokacağını ve siyasi özerkliğini tamamen elinden alacağını" savundu.



İspanya'da şu saatlerde bir taraftan Madrid'de Senato'da 155. maddenin uygulanmasıyla ilgili görüşmeler devam ederken, diğer yandan Barselona'da Katalonya yerel parlamentosunda 155. maddeye karşı ne cevap verileceğiyle ilgili oturum başladı.



Katalonya Başkanı'nın erken seçim kararını açıklamaması halinde Senato'nun yarın 155. maddeyi oylayıp kabul etmesi ve Katalonya yerel hükümetinin cumartesi günü feshedilmesi öngörülüyor.