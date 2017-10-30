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Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont, Belçika'ya gitti

İspanya hükümeti yetkilisi, Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont ve bazı eski yöneticilerin Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiğini söyledi

Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont, Belçika'ya gitti

İspanya hükümeti yetkilisi, Katalonya Özerk Yönetimi lideri Carles Puigdemont ve bazı eski yöneticilerin Belçika'nın başkenti Brüksel'e gittiğini söyledi
 

Etiketler; #katalonya #Carles Puigdemont #Belçika
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