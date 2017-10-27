Referandumun ardından türbülansa giren Katalonya yönetimi, Madrid'in restinin ardından bugün oylama yaptı ve tek taraflı bağımsızlık kararı çıktı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosu yapılan gizli oylamayla tek taraflı bağımsızlık kararı aldı.



Katalonya'da azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakı ve ona dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partilerinin sunduğu "cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız Katalonya devleti ilan edilmesi ve bununla bağlantılı yapıcı sürecin başlatılması" başlıklarındaki karar önerileri parlamentodaki oylamada kabul edildi.







"Junts pel Si" ve CUP'un verdiği öneriyle gizli olarak yapılan oylamadan 70 "evet", 10 "hayır" ve 2 "boş" sonucu çıktı. "Catalunya si que es pot" partisi dışında muhalefetteki tüm siyasi partiler oylamaya katılmayarak, protesto etmek için genel kurul salonunu terk etti.



Halk Partisinden (PP) milletvekilleri salonu terk ederken genel kurul koltuklarına İspanya ve Katalonya bayrakları bıraktı.



RAJOY: HUKUKUN EGEMENLİĞİ TESİS EDİLECEK



İlanın ardından ilk tepki İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'dan geldi.



Rajoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'itidal' çağrısı yaparak "Katalonya'da hukukun egemenliği tesis edilecek" ifadelerini kullandı.







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