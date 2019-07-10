Katar, ABD'den Patriot ve Boeing satın alacak

ABD ile Katar'dan "Karşılıklı işbirliği" mesajları geldi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Washington temasları kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasına karar veren iki isim yeni anlaşmalara da imza attı

Amerikan Başkanı Donald Trump, Katar Emiri El Sani'yi Beyaz Saray'da ağırladı. İkili ekonomik ve askeri ilişkilerin ön planda olduğu görüşmede, taraflar arasındaki işbirliğinin artırılması vurgulandı.



El Sani'den "gerçek bir lider" olarak bahseden Amerikan Başkanı, Katar'ın ABD'ye yaptığı büyük yatırımlar için teşekkür etti. Ülkenin ABD'den yüksek miktarda silah ve askeri ekipman aldığını belirtti.



Katar Emiri El Sani ise Amerika ile ekonomik işbirliklerinin 185 milyar doları geçtiğini ve bunu iki katına çıkarmayı planladıklarını dile getirdi. Ayrıca ABD Başkanını El-Udeyd Hava Üssü'nü ve ülkeyi ziyaret etmesi için Katar'a davet etti.



Görüşmenin ardından Beyaz Saray, tarafların beş yeni anlaşmaya da imza attığını açıkladı. Anlaşmalar, Katar Petrol ile Chevron-Phillips, Katar Havayolları ile General Elektrik, Boeing ve Gulfstream Aerospace ve Katar Hükümeti ile Raytheon arasında imzalandı. Katar'ın 5 Boeing 777 Freighters'ın yanı sıra Raytheon'dan da NASAM ve Patriot füze sistemlerini alacağı belirtildi.



ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Katar Emiri El Sani , ilk olarak ABD Savunma Bakan Vekili Mark Asper ile görüşmüştü. Sonrasında ise, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katılmıştı. Burada Trump ile konuşma yapan Katar Emiri, "Bazı belirli müttefikler gerçekten dost değillerdir. Ama ABD ile Katar ortak, müttefik ve dosttur" ifadelerini kullandı.



Katar Emiri El Sani'nin Kongre liderleriyle de bir araya geleceği bildirildi.



ulusal.com.tr

