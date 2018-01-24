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Katar'dan “Zeytin Dalı Harekatı“na destek

Katar Savunma Bakanı Atiyye, Milli Savunma Bakanı Canikli ile telefonda Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü

Katar'dan “Zeytin Dalı Harekatı“na destek

 Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atiyye mevkidaşı Canikli'yi telefonla aradı.

Görüşmede, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gelişmeler ele alındı.

İki ülke arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yapan Atiyye'nin, Türkiye'nin "terörle mücadele" çabalarına destek verdiklerini belirttiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #katar #türkiye #zeytin dalı harekatı
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