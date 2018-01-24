Katar Savunma Bakanı Atiyye, Milli Savunma Bakanı Canikli ile telefonda Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile telefonda görüştüğü bildirildi.



Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atiyye mevkidaşı Canikli'yi telefonla aradı.



Görüşmede, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gelişmeler ele alındı.



İki ülke arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yapan Atiyye'nin, Türkiye'nin "terörle mücadele" çabalarına destek verdiklerini belirttiği kaydedildi.