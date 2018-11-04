Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi, BM'den, Suudi Arabistan tarafından gözaltına alınan 4 vatandaşının en kısa sürede yerlerinin tespit edilmesini ve serbest bırakılmaları için çalışılmasını istedi.

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC), Birleşmiş Milletler'den (BM), Suudi Arabistan tarafından "keyfi" olarak gözaltına alınan 4 Katar vatandaşının en kısa sürede yerlerinin tespit edilmesi ve serbest bırakılmaları için çalışılması talebinde bulundu.



Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Komite Başkanı Ali bin Samih el-Merri, BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain ile başkent Doha'da bir araya geldi.



"Vatandaşlarımız keyfi olarak gözaltına alındı"



Merri, Suudi Arabistan tarafından 4 Katar vatandaşının bir süre önce keyfi olarak gözaltına alındığına ve kendilerinden şu ana kadar haber alınamadığına dikkati çekerek, BM'den, 4 Katarlının, en kısa sürede yerlerini tespit etmesi ve serbest bırakılmaları için çalışması talebinde bulundu.



Gözaltına alınan Katarlıların, "keyfi gözaltı" kurbanı olduğunu ifade eden Merri, BM yetkilisiyle yaptığı görüşmede, Katar'a yönelik abluka ve neden olduğu tehlikeli insan hakları ihlallerine ilişkin de bilgi verdi.



Merri insan hakları aktivistleri ve gazetecilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve bazı kurumların herhangi bir hukuki belge veya delil olmaksızın terör listesine alındığına işaret ederek, bu şekilde Katar'ın itibarının sarsılmak istendiğini ve bu bağlamda Katar devleti ile Katar'daki sivil toplum kuruluşlarının dünyadaki muhtaçlara uzanan insani yardımlarına da engel olunduğunu kaydetti.