Katil İsrail, 5 yaşındaki Semih’i şehit etti

Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da siyonist askerlerin doğrudan hedef gözeterek açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki Semih Şihab Semih Maruf, yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen sivil yerleşimleri ve çocukları doğrudan hedef alan saldırganlığı bir can daha aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın aktardığı bilgilere göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da katledilen çocukla ilgili şu detaylar paylaşıldı:

DOĞRUDAN HEDEF GÖZETEREK VURULDU

Semih Şihab Semih Maruf isimli 5 yaşındaki Filistinli çocuk, İsrail askerlerinin doğrudan ateş açması sonucu ağır yaralandı. Küçük Semih, aldığı yaralar nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İŞGALCİ ATEŞKES DİNLEMİYOR

İsrail ordusu, Gazze'de uygulanan ateşkese rağmen savunmasız Filistinlileri hedef almayı sistematik bir şekilde sürdürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana siyonist rejimin saldırılarında bilanço ağırlaştı:

Ateşkes Sonrası Can Kaybı: 650 kişi

Ateşkes Sonrası Yaralı: 1732 kişi

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı soykırım boyutundaki saldırılarda toplam kayıp korkunç boyutlara ulaştı:

Toplam Can Kaybı: 72 binden fazla

Toplam Yaralı: Yaklaşık 172 bin kişi