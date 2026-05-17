Katil İsrail, Lübnan'da ateşkesi hiçe saymaya devam ediyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 988’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 9 bin 210 olarak kayıtlara geçti.

Saldırıların hedefinde insani yardım koridorları ve sağlık tesisleri de yer alıyor. Yaşamını yitirenlerden 116'sının sağlık çalışanı olduğu, 263 personelin ise yaralandığı belirtildi.

SÖZDE ATEŞKES, ÖZDE SALDIRI

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 15 Mayıs'ta 45 gün süreyle uzatılan ateşkese rağmen Lübnan topraklarındaki saldırılarını ve sivil yerleşim alanlarını hedef alan ev yıkımlarını durdurmuyor. 2 Mart'ta başlayan yoğun hava saldırılarıyla ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal eden İsrail, uluslararası diplomatik girişimleri ve varılan mutabakatları sahada fiilen geçersiz kılıyor.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan hükümeti, işgal süreciyle birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. ABD arabuluculuğunda yürütülen ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılması kararlaştırılan ateşkes süreci, İsrail birliklerinin sahadaki saldırgan tutumu nedeniyle kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor. Hizbullah ise işgalci gücün ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine karşı savunma saldırılarını sürdürüyor.

Haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması planlanırken, uluslararası kamuoyu artan sivil kayıpları ve derinleşen insani krizi endişeyle takip ediyor.