Katil İsrail, Lübnan'ın güney ve doğusunu hedef alıyor

İşgalci İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerindeki yerleşim birimlerine yönelik hava operasyonları ve topçu atışları aralıksız devam ediyor.

Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:

Lübnan'ın farklı coğrafi noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen askeri faaliyetlerde İşgalci İsrail şu bölgeleri hedef aldı:

Güney Lübnan: Yukarı Nebatiye, Kefer Tebnit ve Nakura beldeleri hava unsurları tarafından vuruldu.

Doğu Lübnan: Bekaa Vadisi yakınlarındaki Mişgara beldesine yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi.

Lojistik ve Stratejik Noktalar: Habbuş beldesi ile Nebatiye yolu üzerindeki bir bina roket atışlarına maruz kalırken, Nakura yakınlarındaki Labbuna Dağı topçu ateşine tutuldu.

İHA VE HASTANE ÇEVRESİNDEKİ HAREKETLİLİK

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Siyonist İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Bint Cubeyl beldesinde bulunan Şeyh Salah Gandur Hastanesi çevresine yönelik bir saldırı icra etti. Bölgedeki sağlık altyapısının çevresinde gerçekleşen bu müdahale, sahadaki gerilimi tırmandıran kritik gelişmeler arasında kaydedildi.

İNSANİ KAYIPLAR VE SAĞLIK VERİLERİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son veriler, siyonist saldırganlığın sivil nüfus üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor. 2 Mart'tan bu yana kaydedilen güncel bilanço şu şekilde:

  • Can Kaybı: 1.024
  • Yaralı Sayısı: 2.740

1 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi Birimi, Katil İsrail'in işgal ve saldırıları neticesinde zorla yerinden edilen vatandaşların sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurdu.

Başkent Beyrut dahil olmak üzere birçok kentsel merkez, güneyden kaçan göç dalgasının yarattığı barınma ve gıda kriziyle karşı karşıya kalmış durumda.

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan’ın kuzeyinden gelen tehditleri gerekçe göstererek kara işgalini genişletme stratejisini sürdürürken, Lübnan sahasındaki askeri angajman havadan ve denizden verilen yoğun destekle tahkim ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

lübnan israil israil saldırı
