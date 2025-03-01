Katliam gibi kaza! 33 kişi hayatını kaybetti
Bolivya’nın Potosi bölgesinde iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 33 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.
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Güney Amerika ülkesi Bolivya’da sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, iki yolcu otobüsü çarpıştı. Uyuni Belediyesi yetkilisi Osmar Salvatierra, kazanın bilançosunu açıklayarak “Ölümcül bir kaza meydana geldi ve şu ana kadar 33 kişinin öldüğü teyit edildi” dedi.
Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazanın sürücü hatası, yol koşulları veya teknik bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor. Bolivya’da sık sık meydana gelen trafik kazaları nedeniyle güvenlik önlemlerinin yetersizliği tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı