Katliam gibi kaza! 33 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, iki yolcu otobüsü çarpıştı. Uyuni Belediyesi yetkilisi Osmar Salvatierra, kazanın bilançosunu açıklayarak “Ölümcül bir kaza meydana geldi ve şu ana kadar 33 kişinin öldüğü teyit edildi” dedi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazanın sürücü hatası, yol koşulları veya teknik bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılıyor. Bolivya’da sık sık meydana gelen trafik kazaları nedeniyle güvenlik önlemlerinin yetersizliği tartışma konusu olmaya devam ediyor.