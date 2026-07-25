Katliam gibi kaza! İki otobüs kafa kafaya çarpıştı: 35 ölü, 30 yaralı

Suriye sınırları içerisindeki Şam-Deyrizor kara yolunun Suhne bölgesi yakınlarında feci bir trafik kazası meydana geldi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan İç Güvenlik Güçleri mensuplarını taşıyan bir otobüs, seyir halindeki yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Olayın bildirilmesinin hemen ardından kaza bölgesine çok sayıda kurtarma ve acil sağlık ekibi sevk edilerek çalışmalara başlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kayıplarına ilişkin resmi açıklama Sağlık Bakanlığı Sevk ve Acil Durum Müdürü Necib el-Nasan'dan geldi. El-Nasan, sahadan elde edilen ilk belirlemelere göre yaşanan çarpışma sonucunda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Kaza mahallinde görev yapan Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, kurtarılan yaralıların büyük bir çoğunluğunun sağlık durumunun ağır olduğunu ve olay yerindeki çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

ASKERİ HELİKOPTERLERLE ACİL TAHLİYE OPERASYONU

Kazanın boyutunun büyüklüğü nedeniyle Savunma Bakanlığı da acil müdahale planı kapsamında devreye girdi. Bakanlık tarafından bölgeye çok sayıda askeri helikopter gönderildi. Ağır yaralı durumdaki kazazedeler, olay yerine inen helikopterlerle acil tıbbi tahliye operasyonuna tabi tutularak Homs Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki otobüsün kafa kafaya çarpışmasına neden olan etkenleri kesin olarak belirlemek amacıyla yetkililerce soruşturma başlatıldı.