Katliam gibi kaza! İki otobüs kafa kafaya çarpıştı: 35 ölü, 30 yaralı

Suriye'nin Şam-Deyrizor kara yolunda İç Güvenlik Güçleri mensuplarını taşıyan otobüs ile bir yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Askeri helikopterlerle olay yerinden tahliye edilen ağır yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Katliam gibi kaza! İki otobüs kafa kafaya çarpıştı: 35 ölü, 30 yaralı
Yayınlanma:

Suriye sınırları içerisindeki Şam-Deyrizor kara yolunun Suhne bölgesi yakınlarında feci bir trafik kazası meydana geldi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan İç Güvenlik Güçleri mensuplarını taşıyan bir otobüs, seyir halindeki yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Olayın bildirilmesinin hemen ardından kaza bölgesine çok sayıda kurtarma ve acil sağlık ekibi sevk edilerek çalışmalara başlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kayıplarına ilişkin resmi açıklama Sağlık Bakanlığı Sevk ve Acil Durum Müdürü Necib el-Nasan'dan geldi. El-Nasan, sahadan elde edilen ilk belirlemelere göre yaşanan çarpışma sonucunda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Kaza mahallinde görev yapan Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, kurtarılan yaralıların büyük bir çoğunluğunun sağlık durumunun ağır olduğunu ve olay yerindeki çalışmaların kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

ASKERİ HELİKOPTERLERLE ACİL TAHLİYE OPERASYONU

Kazanın boyutunun büyüklüğü nedeniyle Savunma Bakanlığı da acil müdahale planı kapsamında devreye girdi. Bakanlık tarafından bölgeye çok sayıda askeri helikopter gönderildi. Ağır yaralı durumdaki kazazedeler, olay yerine inen helikopterlerle acil tıbbi tahliye operasyonuna tabi tutularak Homs Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki otobüsün kafa kafaya çarpışmasına neden olan etkenleri kesin olarak belirlemek amacıyla yetkililerce soruşturma başlatıldı.

İstanbul 26 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!İstanbul 26 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!Yurt
Çocuğunun terliğini almak isterken canından oldu! 4 çocuk babasından acı haberÇocuğunun terliğini almak isterken canından oldu! 4 çocuk babasından acı haberYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

suriye Otobüs Kazası
Günün Manşetleri
Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
Turizm sektöründe istihdama 6 milyar liralık destek
2 bin yıllık tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı
Eyüpsultan'da yolcu otobüsü kazası
İstanbul trafiğine nefes aldıracak proje!
Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu devam edecek
Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti!
Polis ve avukatların da aralarında olduğu 24 kişi tutuklandı
Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı
Fatma Soydaş'tan "yapay zeka" savunması!
Çok Okunanlar
BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu! BİM 26 Temmuz aktüel ürünleri belli oldu!
4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 4 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Torununu kurtarmak için kendi canını hiçe saydı! Yaya geçidinde dehşet... Torununu kurtarmak için kendi canını hiçe saydı! Yaya geçidinde dehşet...
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bisikletten düşen Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti