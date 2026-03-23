Katliam gibi kaza! İniş yapan yolcu uçağı itfaiye aracına çarptı

ABD'nin New York eyaletinde yer alan LaGuardia Havalimanı'nda, Montreal'den gelen bir yolcu uçağı inişi sırasında pistte bulunan itfaiye aracıyla çarpıştı. Meydana gelen kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilirken, güvenlik gerekçesiyle havalimanındaki tüm uçuş işlemleri durduruldu.

Uçuş takip sitesi Flightradar24 verilerine göre, kazaya karışan uçağın Montreal'den sefer yapan CRJ-900 tipi bölgesel yolcu uçağı olduğu belirlendi. Uçak, piste teker koyduğu anlarda güzergah üzerinde bulunan bir araca hızla çarptı. Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde, çarpışmanın şiddetiyle uçağın burun kısmında büyük çaplı hasar oluştuğu görülüyor. Olay yerinden gelen ilk bilgiler, kazada çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu yönünde.

UÇUŞLAR DURDURULDU VE YÖNLENDİRİLMELER BAŞLADI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın hemen ardından LaGuardia Havalimanı'ndaki tüm uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. FAA tarafından yapılan açıklamada, havalimanında uçuşların yasaklandığı, acil durum değerlendirmesinin sürdüğü ve uçuş yasağı süresinin uzatılabileceği belirtildi. FAA, ayrıca pilotlara gönderdiği ayrı bir bilgilendirme notunda, meydanın 18:00 GMT'ye kadar hava trafiğine kapalı kalabileceğini duyurdu. LaGuardia Havalimanı'nın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre ise havada olan ve iniş sırası bekleyen uçaklar farklı havalimanlarına yönlendiriliyor veya kalkış yaptıkları noktalara geri gönderiliyor.

Olay yerine sevk edilen New York İtfaiyesi, pistte bir uçak ile aracın karıştığı kazaya müdahale ettiklerini duyurdu. İtfaiye ekipleri, kazanın oluş şekli veya can kayıplarının kesin sayısına ilişkin ek bir detay paylaşmadı.