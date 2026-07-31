Katliam gibi kaza: Otobüs devrildi, 25 ölü, 44 yaralı

Olay, ülkenin kuzey kesimindeki Boumerdes vilayetine bağlı El Karma köyü yakınlarındaki karayolunda meydana geldi. Setif vilayetinden yola çıktığı aktarılan yolcu otobüsü, yerel saatle 09.41'de güzergahında seyir halindeyken yoldan çıkarak şiddetli bir şekilde devrildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın hemen ardından güzergah üzerindeki olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ilk yardım ve güvenlik güçleri, devrilen otobüsteki yolculara müdahale ederek kurtarma ve sevk işlemlerini başlattı.

Sivil Koruma Dairesi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, meydana gelen kazada toplam 25 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 44 kişinin de yaralandığı kamuoyuna duyuruldu.