Katliam gibi kaza: Vinç trenin üzerine düştü, 22 ölü, 30 yaralı

Tayland'da sabah saatlerinde meydana gelen korkunç kazada, yüksek hızlı tren şantiyesindeki dev vinç seyir halindeki yolcu treninin üzerine devrildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda can kaybı ağırlaşırken, enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tayland'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Başkent Bangkok'tan ülkenin kuzeydoğusuna sefer yapan bir yolcu treni, üzerine inşaat vinci düşmesi sonucu raydan çıkarak devrildi.

YÜKSEK HIZLI TREN ŞANTİYESİNDE DEHŞET

Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, olayın Bangkok'un yaklaşık 230 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Sikhio ilçesinde yaşandığı belirtildi.

Kazaya, bölgedeki yüksek hızlı tren projesinde kullanılan bir vincin çökmesi ve o sırada seyir halinde olan trenin vagonlarından birinin üzerine düşmesi neden oldu.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle raydan çıkan trende yangın çıktı. İlk belirlemelere göre feci kazada en az 22 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi de yaralandı. Yetkililer, trenin raydan çıkmasıyla başlayan yangının ekiplerce söndürüldüğünü ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaza sırasında trende toplam kaç yolcunun bulunduğuna dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

tayland tren kazası
