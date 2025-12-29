Katliam gibi kaza: Virajı alamayan tren raydan çıktı, ölü ve yaralı sayısı artıyor

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yüzlerce yolcuyu taşıyan trenin virajda raydan çıkmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edilirken, devlet başkanı kurmaylarına acil talimat verdi.

Meksika'nın güneyinde yer alan Oaxaca eyaletine bağlı Nizanda kasabası yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi. Deniz Kuvvetleri Bakanlığı (Semar) verilerine göre, içinde 241 yolcu ve 9 mürettebatın bulunduğu tren, viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak raydan devrildi.

Can pazarının yaşandığı olayda 13 kişi hayatını kaybederken, 98 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti.

Facia sonrası bölgede geniş çaplı bir seferberlik ilan edildi. Arama ve kurtarma faaliyetleri için 360 deniz personeli, 20 araç, 4 kara ambulansı ve 3 hava ambulansı görevlendirildi. Çalışmalara havadan destek vermek amacıyla bir insansız hava aracı da bölgeye gönderildi. Semar tarafından yapılan resmi açıklamada, "Kurumumuz, Meksika halkının güvenliği ve refahı için hizmet etme taahhüdünü yinelemekte, olayın aydınlatılması amacıyla yetkili makamlarla koordineli şekilde çalışmayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

DEVLET BAŞKANINDAN ACİL TALİMAT

Kazanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yaşanan can kayıpları nedeniyle üzüntülerini bildirdi. Sheinbaum, Deniz Kuvvetleri Bakanı ile İçişleri Bakanlığına bağlı İnsan Hakları Müsteşarı'na derhal olay yerine gitmeleri ve mağdur ailelerle yakından ilgilenmeleri talimatını verdi.

Oaxaca Valisi ve ekibine müdahaleleri için teşekkür eden Sheinbaum, gelişmelerle ilgili kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

meksika tren kazası
